TREVISANI, Maldini accuserebbe meno salto Monza-Firenze

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell’ultimo episodio del format di Cronache di Spogliatoio ‘Fontana di Trevi’, il giornalista Riccardo Trevisani, parlando di Daniel Maldini, ha detto: “Se alla Fiorentina trovano minutaggio giocatori come Sottil, Kouamé ed Ikoné, potrebbe giocarci Daniel Maldini. Secondo me, avendo un passato da giocatore del Milan e avendo quella famiglia alle spalle, accuserebbe il salto Monza-Firenze in modo minore rispetto a quanto non lo stia accusando Colpani”

E su Kean ha aggiunto: “Sta diventando un nove fatto e finito, perché difficile da anticipare in quanto arriva sempre prima sul pallone e perché sta iniziando a segnare anche gol da rapace come quello fatto a Torino. Se trova più confidenza con la porta può segnare tantissime reti”.