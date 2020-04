TOTTENHAM, Mourinho pizzicato al parco ad allenare

Sul Tottenham e su Jose Mourinho si sta abbattendo una bufera in Inghilterra, dopo che quattro giocatori sono stati pizzicati con foto e video in un parco del nord di Londra ad allenarsi con il tecnico portoghese. Questo nonostante le regole che anche negli UK impongono la quarantena forzata e il divieto di uscire di casa se non per motivi di necessità. Il Daily Mail riporta la notizia e la posizione del club, non preoccupato della situazione e conscio di aver raccomandato la distanza di sicurezza ai giocatori. Si tratta di Davinson Sanchez, Ryan Sessegnon, Ndombelé e Serge Aurier oltre a Mourinho, e ora sono sotto l’occhio del ciclone. Anche perché le immagini mostrano che le distanze di sicurezza non sono state rispettate.

