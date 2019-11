TOSTO, A Firenze voglia di giovani. Il Cagliari...

L'ex giocatore della Fiorentina Vittorio Tosto ha commentato così l'andamento della Fiorentina, guardando anche in vista della sfida tra sardi e gigliati: "Rispetto a quando giocavo io oggi c'è più voglia di vedere giovani che salgono dal settore giovanile, giocare in prima squadra, soprattutto a Firenze. solo facendo così puoi costruire un buon percorso come sta facendo la Fiorentina, per ridurre il gap con le big. Cagliari? Ha fatto un buon mercato, spendendo tanto, da squadra da settimo-ottavo posto. Per me può stare in quelle zone di classifica. Sarà un bel test quello con la Fiorentina, perché il modo di approcciare alla gara sarà molto diverso rispetto a quello contro l'Atalanta".