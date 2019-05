TOSTO, A Firenze serve chiarezza, basta parole

Vittorio Tosto, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a TMW di vari temi. A partire dalla lite Gattuso-Bakayoko, che poi si sono chiariti oggi. Tosto, calabrese come Gattuso e suo compagno di squadra nella Salernitana, spiega: "Lo avrà guardato negli occhi e lo avrà... aggredito. Con Rino se si sbaglia atteggiamento e non si capisce l'importanza del momento è un bel problema: lui se deve attaccare qualcuno al muro lo fa senza problemi. Non si mettono gli interessi personali davanti al club. Rino è un vincente e ha il Milan nel sangue. La squadra può ambire al quarto posto, può fare nove punti nelle ultime tre partite. Come ripartirà la Fiorentina? C'è molto caos a Firenze e si vede: ora i viola devono quadruplicare le proprie forze per far riavvicinare la tifoseria. Quando il tifo non riconosce i tuoi risultati è la sconfitta più grossa. Devono essere chiari i programmi: bisogna capire se i giocatori della rosa sono motivati a restare e chi sarà il direttore che sarà incaricato di fare mercato. A Firenze serve chiarezza, non si può essere ambigui: i fiorentini vogliono i fatti, non le parole".