TORREIRA, L'obiettivo è l'Europa. Il mio futuro....

Al termine della gara contro il Bologna, il match winner Lucas Torreira ha parlato ai microfoni di Skysport. Ecco il commento a caldo del centrocampista della Fiorentina: "C'è una grande atmosfera nello spogliatoio. Gli abbracci a fine partita sono indice di un grande gruppo. Delle ultime fatte forse questa è stata la meno pulita. A volte dobbiamo fare queste partite più sporche, loro poi erano con un uomo in meno ed è stato difficile sorprenderli. Vittoria importante per la classifica. Non ci nascondiamo sugli obiettivi, vogliamo lottare per qualcosa e quel qualcosa è portare la Fiorentina in Europa. La cosa più importante è ritrovare la felicità sia dentro che fuori dal campo e qui la sto trovando. Poi vedremo per il futuro, il mio cartellino è dell'Arsenal e non so che succederà".