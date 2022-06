TORREIRA, Festa social per la Celeste: avanti così

In attesa di fare chiarezza sul suo futuro (ma le chances che resti in maglia viola sono sempre meno), Lucas Torreira esulta sui social per il successo ottenuto questa notte con il suo Uruguay contro il Messico (3-0 con doppietta di Cavani e rete dell'ex viola Vecino): "Forza Uruguay! Sono molto felice di aver ottenuto una vittoria che ci motiva e conferma che stiamo facendo il necessario per arrivare al top al Mondiale. Dobbiamo continuare con questa mentalità se vogliamo ottenere traguardi importanti". Ecco il pensiero del regista via Twitter:

¡Vamos Uruguay!

Muy contento por obtener un triunfo que motiva y confirma que estamos haciendo lo necesario para llegar bien al mundial.

Tenemos que seguir con esta mentalidad si queremos obtener logros importantes.

¡Uruguay Nomá! #ElEquipoQueNosUne #LT14 🇺🇾 pic.twitter.com/8IpzqSvOnI — Lucas Torreira #LT14 (@LTorreira34) June 3, 2022