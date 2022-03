TORREIRA (DAZN), Più avanti grazie al mister. I gol...

Appena conclusa la partita contro il Bologna vinta grazie ad un suo gol, Lucas Torreira ha parlato a DAZN: "Io cerco di essere ovunque ed aiutare la squadra. Le squadre avversarie mi conoscono e mi vengono a prendere alto, quindi grazie alla fiducia del mister posso stare più in alto. Anche domenica scorsa ci ero andato vicino, stavolta sono riuscito a segnare. L'Europa? Manca tanta strada ma noi la classifica la guardiamo sempre. Cerchiamo sempre di far punti per restare attaccati al treno. Senza dimenticare la Coppa Italia con il ritorno contro la Juventus. Dobbiamo stare sereni e tranquilli".

L'espulsione e i 60 minuti in superiorità numerica?

"C'era un po' di nervosismo perché la gente ci spinge ma non trovavamo la vittoria da qualche partita. C'era anche un po' di frenesia, forse ci voleva un po' di pazienza perché lavoriamo molto bene con il nostro staff che ci permette di fare un grande gioco. Alla fine è andata bene".

Come mai indossa la maglietta di Callejon?

"Ho chiesto a Jose di darmi la sua maglia visto che ora si allena in campo. Avevo il giubbotto ma faceva troppo caldo".

Un gol da dedicare alla famiglia?

"Cerco sempre di scendere in campo per rendere felici i miei. C'era anche mio padre oggi allo stadio, è lì che fa i video alla curva. Cerco di giocare per farli felici e per dare una mano alla squadra".