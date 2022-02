TORREIRA, A Firenze sono felicissimo. La Juventus...

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Lucas Torreira, ha parlato così ai canali ufficiali del club: "In Italia conta più il fantacalcio del calcio, io lo ho capito molto in questi primi sei mesi a Firenze. In allenamento vediamo molte cose in allenamento, per esempio Nico Gonzalez fa tantissime cose per la squadra e presto farà molti gol, altrimenti lo vendiamo (ride ndr). L'importante non è se Nico fa gol oppure no ma è vincere. Io sono felicissimo di giocare alla Fiorentina, per molto tempo si è parlato di un mio possibile arrivo a Firenze. La città e i compagni mi hanno accolto benissimo e per questo sono davvero contento di essere qua. Cerco di dare sempre il massimo sia dentro che fuori dal campo. Altezza? Io sono alto 1,68 m ma con il ciuffo anche di più. Sassuolo? Sarà una gara difficilissima perché in casa abbiamo fatto tanta fatica. All'andata il portiere fece tantissime parate. La strada giusta è quella del lavoro. Juventus? Prima pensiamo a sabato sera, sappiamo che i tifosi ci tengono tanto a battere la Juventus e noi non vogliamo deluderli".