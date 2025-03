Torna la serie A con Como-Empoli e Venezia-Bologna: le formazioni ufficiali delle gare delle 15

Alle 15 fischio d'inizio per le prime due gare della 30esima giornata di serie A, dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. Si tratta di due sfide importanti per la corsa salvezza che vede da una parte l'Empoli di scena a Como e il Venezia in casa contro il Bologna che vuole difendere il suo quarto posto, in attesa della Juventus che segue la squadra di Italiano ad un punto e che se la vedrà alle 18 con il coriaceo Genoa di Vieira. Chiuderà il sabato della massima serie Lecce-Roma alle 20.45.

Ecco le formazioni ufficiali di Como-Empoli e Venezia-Bologna:

Como (4-2-3-1): Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno; Sergi Roberto, Caqueret; Da Cunha, Diao, Strefezza; Cutrone. All. Fabregas.

A disp: Vigorito, Reina, Iovine, Gabrielloni, Douvikas, Ozilio, Fadera, Ikonè, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Valle, Vam Der Brempt, Azon.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti, Goglichidze, Marianucci; Pezzella, Grassi, Henderson, Gyasi; Cacace, Esposito; Kouame. All. D’Aversa.

A disp: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Fazzini, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Colombo, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate

Venezia (3-5-2): Radu; Shingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Perez, Dumbia, Busio, Ellertson; Oristanio, Fila. All. Di Francesco

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Casale, Miranda, Beukema; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano