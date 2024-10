TORINO, Striscione contro Vagnati: "F****o te e Cairo"

FirenzeViola.it

"'Adams? L’ho preso dicendogli che uno step in Italia può fargli bene per poi eventualmente ritornare nei grandi palcoscenici europei, o in Italia ma nei club importanti". Non sono andate giù ai tifosi del Torino queste parole di Davide Vagnati, ritenute offensive per la storia del club e la sua importanza. A qualsiasi tifoso non piace essere definito un 'passaggio intermedio' e tramite uno striscione, il tifo granata ha voluto ribadire il concetto.

"Ottimo step per andare in un club più importante. Andate a fanculo te, Cairo e questa società imbarazzante", recito lo striscione affisso questa notte su uno dei muri di cinta del Filadelfia, sede degli allenamenti della squadra di Paolo Vanoli. Nonostante la classifica lusinghiera, ai tifosi i commenti del direttore sportivo non sono andati giù.