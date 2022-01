TORINO, La Asl ferma i granata. A rischio i viola

A differenza di quanto accaduto per altre squadre (come Napoli e Verona) alle quali le ASL hanno dato il via libero alle trasferte per giocare le partite di domani, il Torino è stato bloccato invece dall'autorità sanitaria. La squadra dunque non potrà partire per Bergamo dove era attesa per la sfida con l'Atalanta.

Come riporta Gazzetta.it l’Asl Città di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra del Torino per cinque giorni da oggi, in conseguenza della nuova positività al Covid-19 di un calciatore emersa dopo i tamponi svolti questa mattina. Il club ha dovuto prendere atto della decisione dell’autorità sanitaria che è immediatamente esecutiva.

Da ieri sono anche sospesi gli allenamenti al Filadelfia. A forte rischio adesso c’è anche Torino-Fiorentina, prevista dal calendario per domenica 9 allo stadio Olimpico Grande Torino. In questo momento il bilancio Covid del Toro è di 8 positivi: sei calciatori e due membri dello staff.