TORINO-JUVENTUS, Alle 18 il derby: le formazioni

Alle 18 fischio d'inizio per Torino-Juventus, derby della Mole importante per entrambe in chiave Europa. Ecco le due formazioni scelte dai rispettivi tecnici, con Chiesa che ha superato i problemi accusati con la Fiorentina e parte titolare al fianco di Vlahovic così come Juric punta sulla coppia Sanabria-Zapata:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.