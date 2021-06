TONALI, Si respira fiducia per la conferma al Milan

Secondo La Gazzetta dello Sport, pare che le strade del Milan e di Sandro Tonali siano nuovamente sul punto di incontrarsi in ottica riscatto. La proprietà rossonera, che ha già versato al Brescia 10 milioni per il prestito, non voleva superare la soglia di altri 10 per il riscatto. Ora che si tratta senza vincoli (la deadline è scaduta lo scorso 16 giugno), e che tutti i vertici milanisti concordano sulla convenienza dell’operazione, il punto di incontro può essere trovato inserendo non soltanto il cartellino di Olzer nell’affare, ma magari anche il nome di Colombo, gioiellino del vivaio che si era preso la vetrina nella notte con il Bodoe Glimt.