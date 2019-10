TONALI, Lascia il ritiro dell'U21 per la Nazionale A

Sandro Tonali ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21. Il centrocampista del Brescia, prossima squadra della Fiorentina, prenderà infatti il posto dell'infortunato Stefano Sensi agli ordini di Roberto Mancini nella Nazionale A e sta arrivando a Roma in questi minuti per aggregarsi agli altri convocati dal commissario tecnico azzurro in vista della sfida di domani contro la Grecia.