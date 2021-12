TOLDO, Attenta viola: nel '98 noi da titolo, poi...

Francesco Toldo, ex portiere della Fiorentina, ha parlato analizzando il momento dei viola. Queste le sue dichiarazioni: "Il calcio è frutto di pianificazione e in una piazza tutti vanno messi d'accordo, serve che ci sia alchimia per raggiungere i risultati. Nel '98 potevamo vincere lo scudetto, ma Batistuta si infortunò e Edmundo andò al carnevale di Rio, quindi noi restammo senza attaccanti. Tifo Fiorentina ed Inter, spero che i viola arrivino più in alto possibili, la speranza è questa qua. Vlahovic? Godiamocelo finché c'è".