TOCI, Un momento top per me. Seguo Icardi. E ora...

Protagonista del successo della Fiorentina Primavera con il suo quinto gol consecutivo in stagione, il centravanti viola Elion Toci ha parlato ai microfoni di Firenzeviola.it dopo la vittoria odierna per 2-1 sulla Roma. Ecco le sue parole: "Abbiamo preparato bene la partita, sapevamo di aver davanti la prima in classifica e abbiamo dimostrato il nostro valore. Il fatto di aver sconfitto una squadra che non aveva mai perso ci dà grande convinzione: ci dà grande consapevolezza nei nostri mezzi, possiamo veramente giocarcela con chiunque. Il secondo gol viola? C'è stato un mio tocco, un rimpallo e poi un tocco di Agostinelli: il gol dunque se lo prende lui. I miei obiettivi? Voglio continuità e aiutare la squadra. Voglio anche provare a vincere tutto, sperando di esordire in prima squadra. Aquilani? E' stato molto importante per me, mi ha sempre detto le cose in faccia e mi ha aiutato a crescere. Se è il mio miglior momento in viola? Sì, ma non è un caso perché sto lavorando tanto col mister, sui movimenti e sui minimi dettagli. A chi mi ispiro? Io guardo spesso i movimenti di Dzeko e Icardi, che sanno muoversi in area e far gol".