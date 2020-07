TMW, La scelta di Juric: rimane a Verona e rinnova

Ivan Juric e l'Hellas Verona, un binomio che potrebbe anche proseguire. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, anzi, si va proprio verso la fumata bianca per un rinnovo: Juric ancora a Verona, con il rinnovo contrattuale che sembra esser pronto per essere firmato a cifre importantissime, tra 1 e 1.5 milioni di euro a stagione. Il croato si è preso ore di riflessione che sembrano aver portato alla decisione di rimanere ancora a Verona. Fiorentina e Torino non mollano, fino al comunicato proveranno a fargli cambiare decisione. Ma la strada pare segnata.