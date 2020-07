TMW, Incontri tra Viola e Milan per il caso Rebic

Non solo le discussioni con Ramadani per il futuro di Ante Rebic e per il possibile acquisto di Luka Jovic: il Milan sta infatti incontrando anche la Fiorentina, a Milano per la sfida contro l'Inter, sempre per cercare un accordo che possa soddisfare anche i viola nell'ambito relativo al croato. Al momento della cessione al club tedesco i gigliati si erano infatti assicurati il 50% della futura rivendita dell'attaccante e per questo Paolo Maldini è a colloquio con i dirigenti della società toscana.