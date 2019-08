TMW, Il punto sull'affare Ribery: siamo ai dettagli

Novità sull'obiettivo Franck Ribery per la Fiorentina. Come riporta tuttomercatoweb.com l'assalto è forte, concreto: le cifre sono confermate, 4 milioni all'anno più bonus per due stagioni per l'esterno francese svincolatosi dal Bayern Monaco. Il giocatore e la famiglia si sono convinti della destinazione: le parti, insieme ai legali, stanno verificando gli ultimi dettagli e anche lo scoglio delle commissioni dovrebbe essere superato a breve. In caso di fumata bianca alla quale le parti stanno lavorando alacremente in queste ore, Ribery potrebbe essere in Italia già domani.