TMW, Hakimi chiama Amrabat: PSG studia l'offerta

Non solo Liverpool e Tottenham, il nome di Sofyan Amrabat è finito anche nel mirino del PSG. Come riportato da TMW, complice la grande amicizia fra il centrocampista della Fiorentina e Hakimi, il quale ha cercato anche l'endorsment di Kylian Mbappé, che nelle questioni parigine ha un peso specifico importante, ha portato il PSG a muoversi con forza per Amrabat. La dirigenza viola vorrebbe blindarlo, ma per una cifra da capogiro, superiore ai 30 milioni, potrebbe vacillare.