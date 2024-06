TMW, Fiorentina: Retegui obiettivo numero uno

FirenzeViola.it

Come sottolineato da Daniele Pradè martedì scorso in conferenza stampa, la Fiorentina ha come obiettivo primario l'acquisto di un grande centravanti. Un attaccante che possa garantire reti con continuità. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, la dirigenza viola avrebbe trovato in Mateo Retegui il nome giusto da regalare a Raffaele Palladino.

Per l'attaccante azzurro il Genoa chiede, visto l'investimento lo scorso anno di 15 milioni di Euro per portarlo in Liguria, non meno di 20 milioni. Una cifra importante che vedremo se il club di Commisso deciderà di impiegare sul numero 19 della Nazionale. Si abbassano invece le possibilità di vedere in viola Arek Milik. Per la punta polacca le cifre richieste sono state considerate troppo alte dai viola, anche in virtù dell'infortunio al ginocchio accusata dal calciatore bianconero ieri sera in nazionale.