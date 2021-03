TMW, Contatto Napoli-Inzaghi: offerto un triennale

Il Napoli deve ancora decidere l'allenatore per la prossima stagione. L'addio a Gattuso sembra ormai quasi certo, e De Laurentiis si sta guardando intorno. Sarri, Juric, De Zerbi ma non solo: come riporta TMW, l'ultimo contatto del presidente del Napoli è stato con Simone Inzaghi, attualmente alla Lazio. Proposto un contratto di durata triennale. A cifre da top manager, circa 4 milioni di euro netti l'anno. Un'offerta che impone ulteriori valutazioni: per importanza della piazza, per importanza delle cifre.

Da parte di Simone Inzaghi, però, per il momento nessuna apertura concreta. Questo perché tra Napoli e Lazio, oggi, per Inzaghi la priorità resta il club biancoceleste. "Per il rinnovo non c'è alcun problema, col presidente c'è grandissima sintonia", ha detto lo scorso 5 marzo lo stesso tecnico biancoceleste. In verità il trittico di partite Bologna-Bayern-Sampdoria ha rallentato la trattativa, ma ci sono tutte le basi per andare presto a dama. Anche perché Lotito la sua offerta a Inzaghi per rinnovare l'ha fatta: contratto di tre anni da 2.5 milioni di euro netti a stagione più bonus, che sono molto importanti in caso di qualificazione in Champions. Priorità quindi alla Lazio, quindi. La trattativa Inzaghi-Lotito va avanti, ma dalla scorsa settimana non si può non valutare anche questo fattore. Il Napoli s'è fatto avanti concretamente per il tecnico biancoceleste.