TMW, Burdisso a seguire l'Italia U21 per Bove e Zapelli

Come riportato da TMW a Reggio Calabria erano presenti tanti addetti ai lavori, direttori, scout e agenti per assistere alla gara tra Italia e Ucraina Under 21. Sugli spalti anche Nicolas Burdisso, tra gli uomini mercato della Fiorentina, che ha avuto modo di osservare da vicino alcuni talenti interessanti e finiti nel mirino viola. Tra questi anche Edoardo Bove che con la Roma ha un contratto fino al 2025 ma che ha estimatori per l'estate. Burdisso non ha avuto modo di seguire due giocatori che la Fiorentina studia da tempo come Fabiano Parisi e Mattia Viti ma ha avuto la possibilità di prendere contatti col Belgrano per Bruno Zapelli, oriundo fresco di convocazione con gli azzurrini.