TMW, Accordo totale per Zappacosta. Lirola...

Pol Lirola all'Olympique Marsigilia, ci siamo. L'affare è in dirittura d'arrivo e potrà essere chiuso nei primi giorni della prossima settimana. Non è un problema di cifre, l'accordo tra Fiorentina e Marsiglia è stato raggiunto ma di alcuni cavilli burocratici che il club francese sta risolvendo in questi giorni con la Federazione francese. Appena ci sarà il via libera alla partenza di Lirola, la Fiorentina prenderà Zappacosta, per il quale l'accordo è totale.