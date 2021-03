TIRIBOCCHI, Vlahovic non si adagerà sugli allori

Simone Tiribocchi, ex attaccante ed attuale commentatore Dazn ha parlato di Fiorentina, partendo dal giudizio su Vlahovic: "Anche l'anno scorso ha fatto bene, ha forza fisica e tiro ma deve imparare ancora a muoversi perché sbaglia cose tecniche. Lo vedo cresciuto con Prandelli che gli ha dato una fiducia tecnica e completa e per me ha cambiato tutto. Senza alternative e dunque adagiarsi? Credo di no, mi sembra intelligente che sa quello che vuole, solo che non è veloce nell'andarselo a prendere. Certo che se non gioca lui Prandelli deve cambiare il modo di giocare e il riferimento. Ma segnare in una squadra che fa fatica, 12 gol non sono pochi. I motivi della situazione viola? Con la rosa a disposizione poteva penare meno ma ci sono annate che si incanalano in situazioni strane, come altre squadre tipo il Torino e il Parma che non si aspettavano uno Spezia che gioca bene e un Benevento partito alla grande e si sono ritrovate invischiate in certe posizioni. La Fiorentina non aveva la squadra adatta per lottare ma i valori poi escono fuori perché ha i giocatori forti. Amrabat? Per me è questione di ruolo, lui giocava a due con Veloso, lui doveva distruggere e correre invece a Firenze deve impostare, gli puoi far fare la fase solo difensiva ma è un peccato perché è un giocatore dinamico. Quagliarella alla Fiorentina? Come giocatore parla da solo, esperto e che conosce la categoria e che fa comodo a tutti, ma la Fiorentina impostando un certo titpo di mercato è propiettata su un colpo giovane"