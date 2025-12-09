Tifosi, per giovedì previsto un Franchi semi deserto: ad oggi attesi meno di 10mila spettatori
La Nazione fa il punto sulla gara di giovedì di Conference League contro la Dinamo Kiev concentrandosi sui tifosi che saranno presenti allo stadio e sulla risposta del pubblico al momento attuale della Fiorentina. Al momento per la sfida contro la formazione ucraina sono attesi circa 7.500 spettatori, compresi i mini-abbonamenti. Meno degli 8.149 presenti contro il Sigma Olomouc, molto meno dei 10.964 accorsi solo poche settimane fa per la gara con l’Aek.
Un segnale che va oltre l’orario scomodo delle 18.45, pur penalizzante per molti lavoratori. Il Franchi non sarà deserto ma neppure quello scudo su cui la Fiorentina sperava di appoggiarsi per rialzarsi. Proprio per questo l’impatto della curva potrebbe diventare decisivo: non tanto in termini numerici, quanto di fiducia concessa o ritirata.
