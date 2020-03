THEREAU, Smentita a La Provence: "Mai detto che..."

Cyril Thereau prende posizione circa una sua presunta intervista rilasciata al quotidiano francese La Provence: il numero 77 viola - che al giornale transalpino avrebbe dichiarato: "L’Italia adesso si è chiusa in casa ma noi lunedì e martedì scorso ci siamo allenati regolarmente. Adesso dopo il contagio dentro il nostro spogliatoio non possiamo più lasciare la nostra casa. Dato che ci sono stati casi positivi, siamo obbligati starcene per quindici giorni in disparte nelle nostre abitazioni. Pensate, non posso vedere neppure mio figlio” - ha smentito tassativamente attraverso il suo profilo Instagram di aver pronunciato simili frasi: "Mai detto questo, totalmente falso" ha scritto l'ex Udinese. A conferma di quello che ha scirtto Thereau c'è il fatto che, contrariamente a quanto dichiarato in questa intervista, la Fiorentina lunedì e martedì scorso in effetti non si è allenata.