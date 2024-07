THEATE, Il difensore belga raggiungerà Pioli in Arabia

Dopo voci di mercato dove si ipotizzava un futuro a Firenze, o per lo meno in Europa, il difensore della Nazionale belga Arthur Theate andrà in Arabia.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Theate sarà un nuovo giocatore dell'Al Ittihad. Al Rennes, proprietario del cartellino, andranno 18 milioni di euro. Il difensore sarà il primo rinforzo di mercato per l'ex tecnico viola Stefano Pioli, allenatore del club arabo.

Il giocatore ha firmato il contratto che lo legherà all'Al Ittihad fino a giugno del 2027, con opzione di rinnovo per il 2028.

🚨🟡️ Arthur Theate to Al Ittihad, here we go! Deal in place for €18m fee to Rennes, all done also on player side.



First move for new coach Pioli, smart signing for Ittihad as many clubs were keen including West Ham.



24 year old Belgium international also completed medical. pic.twitter.com/KQA2qwGGzK