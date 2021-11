THE SUN, Newcastle in corsa per DV9: uno scout..

Dall'Inghilterra i media (The Sun e Daily Star) rilanciano un interesse del Newcastle per Dusan Vlahovic. Il club è di proprietà tra l'altro del fondo PIF che tanto fa discutere a Firenze. Gli inglesi riportano che un osservatore del Newcastle era anche alla partita della Serbia in Portogallo, proprio per seguire da vicino l'attaccante viola, e la società sarebbe pronta a fare un'offerta di 70 milioni di sterline già a gennaio. Ma-si legge in chiusura -anche se la Fiorentina vuole vendere Vlahovic a 70 milioni è evidente che a gennaio non possa essere ceduto per una cifra del genere.