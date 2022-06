TGR RAI, La Fiorentina a un passo da Mandragora

Prende quota un nome per il centrocampo della Fiorentina, anticipato nella notte dall'editoriale di FirenzeViola.it. Secondo quanto rivelato dal TGR Rai Toscana, in attesa di ulteriori dettagli in arrivo, il club viola sarebbe ad un passo dall'acquisto del centrocampista Rolando Mandragora, rientrato alla Juventus dopo il mancato riscatto del Torino.

#calciomercato In attesa della firma di Vincenzo #Italiano, che arriverà domani, la @acffiorentina è a un passo dall’acquisto di Rolando #Mandragora, centrocampista 24enne, non riscattato dal Torino, di proprietà della Juventus. Altri dettagli a @Raisport e @TgrRaiToscana pic.twitter.com/FPq12smsKl — Sara Meini (@SaraMeini) June 21, 2022