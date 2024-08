TESSMANN, Il Torino vuole riportarlo alla corte di Vanoli

FirenzeViola.it

Manovre in vista in casa Torino, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. A livello di rinforzi in questo reparto, il tecnico Paolo Vanoli ha un solo nome in mente ed è quello di Tanner Tessmann. L'americano, arrivato in Italia nell'agosto del 2022, è esploso a Venezia proprio sotto la guida dell'attuale mister granata diventando uno dei nomi più chiacchierati del mercato estivo.

Vicino al trasferimento all'Inter, è stato poi ad un passo dalla Fiorentina ma alla fine non è arrivata la fumata bianca per dissidi tra club e agenti del giocatore. Certamente non resterà al Venezia, che ha deciso di tenerlo fuori per la gara d'esordio in campionato contro la Lazio. Stando a quanto riporta La Stampa, il Torino vuole fare un tentativo per aggiudicarsi il pupillo del suo tecnico.