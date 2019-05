TERZIC, Sui social dice addio alla sua Stella Rossa

Stamani il Ds della Stella Rossa ha confermato come l'operazione per il terzino Aleksa Terzic sia conclusa con la Fiorentina e che il giocatore si trasferirà sulle sponde dell'Arno a fine stagione. Arriva puntuale anche il saluto social del serbo ai propri tifosi e alla Stella Rossa sul proprio account ufficiale Instagram. Queste le sue parole: "Dico grazie ai miei compagni di squadra, alla società e ai tifosi per avermi sostenuto e reso parte di questo grande spettacolo sportivo che è la mia Stella Rossa. Ho dato il mio contributo nella vittoria di questi titoli. Purtroppo il nostro cammino si deve separare perché la vita di una calciatore professionista a volte richiede anche questo. Auguro alla mia Stella tanto successo e gli faccio un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione".