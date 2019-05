TERZIC, Settimana prossima sarò a Firenze

Aleksa Terzić terzino sinistro serbo del Grafičar Beograd in prestito dalla Stella Rossa ha parlato al portale serbo Novosti della sua prossima avventura alla Fiorentina. Ecco ciò che ha detto: "A fine anno avrei concluso il mio contratto con la Stella Rossa e quindi per me c'era la possibilità di andarmene a parametro zero, ma ho ritenuto non corretto farlo perché ho passato tanti anni in prestito al Grafičar, ma sono cresciuto nel settore giovanile della Stella Rossa e devo molto a loro. Un giorno tornerò per giocare, questo è il mio obiettivo. La Youth League per me è stata un'ottima vetrina ed i viola mi hanno seguito in tutte le gare. Prossima settimana dovrei essere a Firenze ed iniziare a luglio la preparazione. Sto studiando l'italiano perché voglio esprimermi nella lingua del paese della mia squadra. Vlahovic? Siamo sempre in contatto anche se a livello giovanile tante volte ci siamo scontrati e siamo stati rivali. Ovviamente mi ha già scritto per farmi sapere che mi aspetta a Firenze. Milenkovic? Non vedo l'ora di incontrarlo, anche lui è un amico come tutti. In passato siamo stati avversari con Stella Rossa e Partizan Belgrado, ma ha poca importanza".