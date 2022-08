TERZIC, Jovic può fare gol in tutti i modi. In viola...

Aleksa Terzic, terzino sinistro della Fiorentina, è intervenuto sui canali social del club viola, iniziando dal suo stato di forma: "Sto benissimo, ci siamo preparati tanto per il campionato, abbiamo lavorato durissimo nel ritiro, che è la cosa più importante. Abbiamo lavorato tutti insieme con la palla e quando si fa questo ci prepariamo meglio, conosciamo meglio i nuovi e loro possono capire quello che facciamo".

Come sta lo spogliatoio della Fiorentina?

"Sono stato con tanti calciatori in spogliatoio qua, tutti aiutano, siamo come una grande famiglia, tutti sono pronti e disponibili se qualcuno ha bisogno. Questo si vede in campo, se siamo insieme e felici così, possiamo fare tante cose".

Come si sta ambientando Jovic?

"Lo conosco dalla Stella Rossa, però lui ha iniziato nella Prima Squadra a 17 anni, è entrato ed ha fatto gol, scrivendo la storia di quel club. È sempre stato forte, è una grande persona, può crescere tanto, può fare gol in tutti i modi e qui può ripetere il campionato fatto all'Eintracht".

Com'è il suo rapporto con Italiano?

"Qualche volta si arrabbia, qualche volta no, dipende (ride, ndr). Questo è il calcio però, è normale, ma io devo stare zitto e lavorare come sto facendo perché quando si fa così poi tutto arriva. Il mister mi aiuta sempre, vuole che io lo ascolti, sono prontissimo e disponibile ad accogliere i suoi consigli".

La Fiorentina è pronta per la stagione?

"Siamo prontissimi, sicuro. Siamo stati insieme tanto tempo, le ultime due partite sono state difficili, faceva molto caldo, il campo era secco, siamo molto stanchi... Le squadre si difendono tanto con noi, ma se giochiamo con qualità, palleggiamo, possiamo fare tante cose".

Quanto è cresciuto in viola?

"Sono cresciuto veramente tanto. A 19 anni ho capito cosa dovevo imparare, ho preso qualcosa da tutti, poi il secondo anno da ognuno ho appreso qualche parole, ho lavorato sempre di più e si vede. Faccio tutto per il calcio, è così che si deve fare".

Alla Fiorentina voi serbi siete sempre insieme. Quali sono le cose che vi dite?

"Nastasic e Milenkovic mi hanno aiutato tanto in tutte le cose. Parliamo tanto tra di noi, hanno fatto tante partite, sono cresciuti tanto ed io devo imparare da loro, apprendere per diventare come loro. Mi sento come a casa qui, sembra di essere in Serbia".

Come vi state preparando alla sfida contro il Betis?

"Ieri abbiamo recuperato e poi ci prepareremo. Sono una buona squadra, giocheranno in casa, vogliamo dimostrare il nostro obiettivo perché dopo inizia il campionato. Dobbiamo essere tutti pronti e dare il massimo, dimostrando come si gioca a calcio".