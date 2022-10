TERRACCIANO, Migliore parata col Twente. Inter...

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano, è intervenuto direttamente ai microfoni dei media ufficiali del club viola per rispondere ad alcune domande che gli sono state poste dai tifosi:

Cosa significa lottare per questa maglia?

"Tanto, è un orgoglio vestire questa maglia. Sono contento del rinnovo, sono felice di continuare questa storia".

Come mai in viola ha trovato questa continuità?

"C'è tanto lavoro dietro. Ho sempre lavorato per giocare, sono contento di aver trovato questa continuità. Ho però sempre la stessa mentalità".

Come si prepara in allenamento?

"Ci prepariamo in base all'avversario. In base a quello cambiano i nostri allenamenti".

Come si sente quando non è titolare?

"Non fa piacere a nessuno, ma cerco comunque di aiutare anche da fuori".

Quale è stata la tua migliore parata?

"Quella col Twente, arrivata in un momento importante".

Come avere dei riflessi pronti?

"Ci alleniamo con il mister. Si basa tutto sulla rapidità di sguardo e di movimento".

Cambia guanti ogni allenamento?

"No, dipende dall'usura e da quanto vengono utilizzati. Ne ho però un bel po'".

Quando fa un errore come si sente?

"Non è piacevole, ma fa parte del ruolo e cerco di non farmi condizionare. Cerco di reagire subito".

Cosa manca alla squadra per entrare nelle sette sorelle?

"Lo abbiamo fatto nella passata stagione. Ora dobbiamo confermarci".

Cosa pensa della partita contro l'Inter?

"Sarà una bella partita. Vogliamo fare bene con una grande squadra. Giocheremo in casa e questo sarà un motivo ulteriore per far bene e vincere".