TERIM, Rialti era un amico leale e giornalista rigoroso

Fatih Terim, ex allenatore della Fiorentina, ha voluto ricordare Alessandro Rialti tramite il profilo Facebook dell'Associazione GlorieViola: “Sono passati ormai 20 anni da quando ti ho conosciuto. Siamo stati insieme poco tempo ma abbiamo vissuto quel tempo intensamente, sei stato prezioso per me, un buon amico, una persona leale, un giornalista rigoroso. Sono veramente addolorato dalla tremenda notizia della tua scomparsa. Che arrivino alla tua famiglia le mie più sentite condoglianze".