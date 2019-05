TAR, Bocciata valutazione su nuova pista di Peretola

In mattinata è arrivata una sentenza importante da parte del TAR della Toscana, chiamato a giudicare il progetto del nuovo scalo aeroportuale di Peretola, uno dei tasselli decisivi per la (teorica, oggi più che mai) costruzione del nuovo stadio della Fiorentina. Il pronunciamento è stato chiaro: troppe prescrizioni (indicazioni di accorgimenti per ridurre il danno ambientale, ben 142, ndr) la Valutazione di impatto ambientale è dunque da annullare. "La previsione di un numero così elevato di prescrizioni, ma soprattutto il carattere e il tenore di queste ultime, dimostra inevitabilmente il difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione", si legge in uno dei passaggi cruciali della sentenza. Lo riferisce l'edizione online de Il Corriere Fiorentino.