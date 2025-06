Dagli inviati Tanti premi da Calciopiù per i "Giovani d'Oro". La cerimonia e il riconoscimento Radio FirenzeViola

Si è svolta ieri sera, giovedì 5 giugno 2025, presso il Circolo Ricreativo Culturale di Pozzolatico, la serata "Giovani d'Oro", dedicata alle tante premiazioni a cura di Calciopiù, il più importante quotidiano sul calcio giovanile toscano. Un'occasione di festa dove hanno potuto incrociarsi diverse figure del pallone fiorentino e regionale, tra presidenti, direttori sportivi, allenatori e squadre, dai più piccoli ai più grandi. Sono stati parecchi i premiati nel corso di questa edizione che ha assegnato riconoscimenti di ogni tipo, dai valori tecnici dimostrati sul campo ad altri più sportivi, come il fair play. Fino al Premio Radio FirenzeViola, consegnato dal nostro vicedirettore Pietro Lazzerini per la miglior intervista realizzata durante l'anno nel corso di "Calciopiù On Air", trasmissione in onda sulla nostra emittente tutti i martedì sera che ha sancito la prima stagione di partnership tra la radio e il quotidiano locale.

Il vincitore è stato Lorenzo Bonaiuti della Lastrigiana, premiato sul palco dell'evento a cui hanno assistito tanti appassionati del calcio toscano, riuniti in una semplice e spensierata serata all'insegna del pallone giovanile. Una splendida occasione per rinnovare la collaborazione tra Radio FirenzeViola e Calciopiù, che anche l'anno prossimo porterà avanti sulle frequenze della nostra emittente la trasmissione di approfondimento sui campionati e i tornei di tutta la Toscana. In attesa di altre novità...