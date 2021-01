TALALAEV, Kokorin più veloce di Kouame. Sa segnare

Andrej Talalaev, ex calciatore ed oggi allenatore, ha parlato a 30° Minuto su Toscana TV del nuovo arrivo viola, e suo connazionale, Aleksandr Kokorin "Tra gli attaccanti russi è il migliore a giocare il pallone, è tecnico e rapido. Kokorin è proprio l'attaccante che serve alla Fiorentina, perché sa segnare, ed è uno che gioca bene quando sente la fiducia dell'allenatore. Tutti si aspettano che cambi le partite, è quello che succede quando fa quello che sa fare. Non andrò così profondamente sulla sua vita privata, a noi allenatori non interessa. Dopo la galera è andato in prestito a Sochi in una squadra mediocre e in tre mesi ha segnato 8 gol, queste sono le cose che contano. Ha 29 anni, non esiste un momento migliore per lui, allo Spartak giocava e segnava poco, ora Pradè e Prandelli gli stanno dando la possibilità di crescere, ma la più grande differenza tra Russia e Italia sono le azioni e il loro numero. Qui solo le grandi squadre fanno un gioco intenso, mentre le squadrine giocano meno intensamente. Ecco perché a volte quando i russi vengono in Serie A non hanno le caratteristiche giuste, non riescono a durare più di mezz'ora sullo stesso livello. Vedi Miranchuk".

Può giocare con Vlahovic?

"Lui il nove lo sa fare ma il suo ruolo è quello di seconda punta. Ci vuole però la gente che faccia i passaggi giusti a lui e Vlahovic, i vari Ribery e Callejon. Poi è velocissimo, penso anche più di Kouame per dirne uno. Ha giocato quasi sempre in grandi squadre, che attaccavano la metà campo degli avversari. Oggi, nella Fiorentina, potrà trovare una posizione più giusta per le sue caratteristiche, perché è intelligente come giocatore, anche più di Smolov. Potrebbe essere pronto, ma dipenderà molto anche dall'allenatore: dovrà adattarsi, e farlo al più presto".