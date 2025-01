SUPERCOPPA ITALIANA, Le formazioni di Milan-Juventus

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Chi affronterà l'Inter nella finale di lunedì? La risposta arriverà da Riad fra qualche ora: alle 20 in campo Milan e Juventus per la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Dopo il successo dell'Inter nella prima semifinale contro l'Atalanta, rossoneri e bianconeri si affrontano all'Al-Awwal Park Stadium. Prima da allenatore del Milan per Sérgio Conceição, che affronta suo figlio Francisco (in forza alla Juve). Ecco le formazioni:

Juventus (4-2-3-1); Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Yildiz, Nico Gonzalez, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Royal, Tomori, Thiaw, Theo; Bennacer, Fofana; Pulisic, Reijnders, Jimenez; Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Jovic, Zeroli, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Vos, Traore, Camarda, Musah, Bakumo. Allenatore: Sergio Conceicao.