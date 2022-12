SUPERCOPPA, Il format può allargarsi a quattro club

Non soltanto l'ipotesi di introdurre il VAR a chiamata. Nell'assemblea di Lega Serie A, in programma giovedì, i vertici di via Rosellini presenteranno ai club anche le nuove offerte pervenute dall'estero per la Supercoppa italiana, dopo la fine dell'accordo con l'Arabia Saudita. E non finisce qui: secondo il Corriere dello Sport, sul tavolo vi potrebbe essere anche un nuovo format, con la competizione che potrebbe allargarsi a quattro squadre, come avviene già in Spagna.