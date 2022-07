SUAREZ, Trovato pre-accordo col Nacional

Luis Suarez è pronto a tornare a casa. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha infatti pubblicato sui propri profili social un messaggio col quale comunica di aver trovato un pre-accordo con il Nacional Montevideo, club che lasciò nel 2006 per approdare in Europa. Suarez nel suo video dice: "Era impossibile dire di no a tale opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemti presto per raggiungere l'accordo definitivo".