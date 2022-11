STRAMACCIONI, Commosso dopo vittoria dell'Iran

Presente in questi giorni in Qatar per commentare il Mondiale sulla tv pubblica italiana, Andrea Stramaccioni ha vissuto in diretta le emozioni del successo dell'Iran contro il Galles. Una sensazione particolare, per lui che ha allenato l'Esteghlal nel paese mediorientale: come si vede da un video diffuso dal giornalista iraniano Nima Tavallaey Roodsari, ha espresso a membri dell'Iran sul posto tutta la sua gioia mostrandosi decisamente commosso.