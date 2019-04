STADIO, Renzi traccia le prossime tappe

Intervenuto in tv su Italia7, alla trasmissione Telekomando, Matteo Renzi ha risposto a delle domande sullo stadio: “Spero che la Fiorentina possa fare questa proposta quando sarà pubblica. Ancora non si sono fatti avanti perché i dirigenti non hanno ancora visto le carte. Noi non dobbiamo incontrarci con la Fiorentina, per ora nel nome della chiarezza e trasparenza pubblica c'è un percorso amministrativo da seguire”.

“Le tappe? Andiamo in variante urbanistica il 12 marzo. Entro l'estate si può pensare al progetto vero e proprio. È un investimento importante per la città che deve essere fatto perché porterà anche 1000/1500 posti di lavoro. Spero che ci sia un interesse reale che verificheremo a breve”.

“Io ci avevo messo la faccia dichiarando che l'avremmo fatto, oggi a tutti i rosiconi abbiamo dimostrato che si può fare. Poi vedremo se lo faremo anche concretamente”.

Tra un colpo al cerchio e uno alla botte, notiamo che Comune e Fiorentina sono almeno d'accordo sulla definizione dei “rosiconi”.