STADI, Incontro Vezzali-Gravina. Domani le leghe

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - E' una due giorni di incontri quella cominciata oggi e che proseguirà domani per la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, un giro d'orizzonte per fare il punto e mettere sul tavolo le richieste già avanzate dal calcio e dallo sport circa la riapertura degli impianti. Vezzali in mattinata ha visto il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi, e della Figc, Gabriele Gravina, quest'ultimo collegato in videocall.

Ci sarebbe dovuto essere anche Gianni Petrucci della Fip ma l'eliminazione dell'ItalBasket a Tokyo ha portato la squadra e il presidente a rientrare in giornata nella Capitale impedendogli di partecipare all'incontro, rinviato a domani.

Il mondo del pallone chiede almeno che la riapertura al 50% per gli stadi all'aperto sia a scacchiera (per evitare che il distanziamento sociale impedisca l'occupazione di un seggiolino si e uno no) ma da varie parti si insiste sugli aiuti per alleggerire i bilanci delle società. Per questo domani Vezzali vedrà anche i presidenti delle Leghe i cui campionati ripartiranno per primi e dunque di calcio (A, B, Pro e LND), basket (A maschile, A femminile e LNP) e volley. Un modo per avere un quadro ancora più chiaro e definito da presentare al Consiglio dei Ministri e al Cts che venerdì avrà la sua riunione settimanale dove saranno avanzate anche le istanze dello sport. (ANSA).