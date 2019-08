SPORTMEDIASET, Viola vicini a Politano

Potrebbe arrivare un colpo last minute per l'Inter di Antonio Conte e a regalare l'ennesimo crack ai nerazzurri potrebbe essere... la Fiorentina. E' quanto riporta Sport Mediaset. Nelle ultime ore i viola hanno infatti ritentato un assalto per Matteo Politano, giocatore considerato cedibile da Marotta, e messo sul piatto la bellezza di 30 milioni, cifra che il dg interista potrebbe girare all'Eintracht di Francoforte per Ante Rebic, attaccante croato gradito a Conte. In questo senso va registrato un incontro, avvenuto venerdì, tra il ds Piero Ausilio e Ramadani, agente del giocatore, con il quale ci sarebbe un accordo di massima.

#Politano a un passo dalla Fiorentina, 30 milioni più bonus. Inter su Rebic @Sport_Mediaset — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) August 31, 2019