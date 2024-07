SPORTIALIA, Offerta della Lazio per lo svincolato Castrovilli

FirenzeViola.it

In questi minuti Sportitalia ha parlato di un'offerta della Lazio per Gaetano Castrovilli, classe '97, attualmente svincolato e con un'esperienza alla Fiorentina alle sue spalle. Secondo quanto riportato dall'emittente, infatti, nella giornata di oggi ci sono stati contatti approfonditi per Gaetano Castrovilli, classe 1997, che si è svincolato circa 15 giorni fa dalla Fiorentina. Il profilo piace, la Lazio ha fatto un’offerta che ritiene importante. Il centrocampista ha altre proposte, ma la novità di oggi è che il club biancoceleste si è presentato ufficialmente.