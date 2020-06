SPORT MEDIASET, Borja può tornare a Firenze

Nel suo consueto TG giornaliero, Sport Mediaset ha parlato della situazione legata a Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina che potrebbe tornare in viola al termine di questa stagione. Le parole dell'agente Camano qualche giorno fa ("Vuole chiudere la carriera in Italia e non tornerà in Spagna"), aggiunte al rinnovo con l'Inter che non arriverà, spingono il centrocampista spagnolo verso un ritorno a Firenze. Anche perché l'amore tra Borja e la tifoseria non si è mai spento, e le strade potrebbero rincontrarsi.

LEGGI ANCHE: "BORJA FOREVER: VUOLE CHIUDERE IN ITALIA E FIRENZE È UNA POSSIBILITÀ"