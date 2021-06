SPORT BILD, Domani le visite di Nico Gonzalez?

Secondo quanto riferito dai colleghi del quotidiano tedesco Bild, ormai manca pochissimo al passaggio di Nico Gonzalez alla Fiorentina. Il giocatore argentino, attualmente impegnato in Copa America, dovrebbe lasciare lo Stoccarda per 23,5 milioni di euro più 4 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Mancherebbero solo le visite mediche che potrebbero essere fissate per la giornata di domani, probabilmente da svolgere direttamente in Sudamerica sotto la supervisione a distanza dello staff viola.

Big transfer in the Bundesliga! Stuttgart's Nicolas González goes to Florence. The medical check is still missing. This should take place tomorrow. Transfer fee: 23.5 fixed plus 4 million optional + resale participation.