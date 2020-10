SPEZIA, Visita della Procura al cs, domani tamponi

Seduta tattica sul terreno del "Comunale" per le Aquile di mister Italiano, che dopo un riscaldamento tecnico iniziale hanno sudato per oltre un'ora e mezzo sul manto erboso di Follo in vista della sfida alla Fiorentina in programma domenica. Presso il centro sportivo, presenti anche gli ispettori della Procura Federale con il compito di verificare il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli sanitari emanati dalla F.I.G.C. stessa, così come approvati dalle autorità di governo, i quali hanno dato esito positivo in relazione al protocollo attuato dal Club di via Melara. Domani mattina spazio agli ormai consueti tamponi per evidenziare eventuali infezioni da Covid-19, seguiti dalla seduta di rifinitura; alle 12:30 conferenza stampa di mister Italiano presso l'Intels Training Center "Bruno Ferdeghini" e a seguire la partenza per la Romagna.